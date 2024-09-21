На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові змогли скористатися ситуацією для наступу в Курській області, незважаючи на те, що Росія місяцями знала і готувалася до операції ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російська влада знала про загрозу майбутнього українського наступу в Курську область місяцями, але не вжила адекватних заходів для усунення такої загрози.

The Guardian, посилаючись на російські урядові та військові документи, захоплені українськими силами в Курській області, повідомила 20 вересня, що російські війська, дислоковані на Курщині, неодноразово попереджали російське військове командування про можливість українського наступу в Курську область, починаючи з кінця 2023 року.

Документи, з якими ознайомилося видання, але не змогло самостійно перевірити, свідчать, що місцеве військове командування неодноразово віддавало накази про проведення додаткових навчань для російських військовослужбовців, які проходять службу в Курській області, будівництво додаткових укріплень, підготовку окопів-приманок і військової техніки в рамках підготовки до майбутньої української операції.

В одному з документів зазначалося, що російські військові частини, дислоковані вздовж кордону, станом на червень 2024 року були укомплектовані в середньому лише на 60-70 відсотків від їхньої передбачуваної кінцевої чисельності і переважно були укомплектовані погано підготовленими резервістами.

“Схоже, що російська влада не доклала жодних суттєвих зусиль для підвищення готовності російських військових частин, які несуть службу в прикордонних районах Курської області, або будівництва додаткових фортифікаційних споруд уздовж міжнародного кордону до вторгнення, і російська влада, можливо, вирішила проігнорувати ці запити через прорахунки щодо здатності України просунутися вглиб Курської області”, – йдеться у звіті.

У звіті вказують, що ці документи підтверджують нещодавню оцінку ISW, що українські сили досягли оперативної несподіванки під час вторгнення в Курську область, незважаючи на те, що російська влада повідомляла про можливість вторгнення.

За повідомленнями, українські війська також експериментували з інноваційними методами, що поєднують наземні дії і безпілотні системи, які ISW не буде детально висвітлювати для підтримання оперативної безпеки України”.