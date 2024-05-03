Про це повідомили в Міноборони.

“Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті.

Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.