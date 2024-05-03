Про це повідомили в Міноборони.
“Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті.
Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
Ці засоби зв’язку будуть надіслані підрозділам найближчим часом.
Одержане обладнання значно покращить можливості зв’язку та планування завдань на тактичному рівні, що є пріоритетом для Збройних Сил.
Це досягнуто завдяки ефективній закупівлі за підтримки та постачанням від Агенції НАТО.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко висловлює подяку партнерам за швидкість та відповідальність у прийнятті рішень.
ІТ-коаліція є спеціальною групою держав під керівництвом Естонії та Люксембургу, спрямованою на надання підтримки у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки Міністерству оборони України та Збройним Силам.