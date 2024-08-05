Кількість айтівців, які регулярно донатять на ЗСУ, зменшується. Цього року 75% опитаних повідомили про фінансову підтримку, тоді як у 2023 році цей показник становив 81%, а у 2022 році – 82%.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Найактивніші донатори – це айтівці, які живуть за кордоном, але планують повернутися: 81% з них регулярно підтримують армію. Серед тих, хто залишився в Україні, донатять 77% (у 2023 році було 82%). Айтівці за кордоном, які не планують повертатися, донатять рідше – 62% (у 2023 році було 69%).

Частка тих, хто донатить за спеціалізаціями

У середньому 75% айтівців донатять на ЗСУ по $188 на місяць, що менше, ніж рік тому. Більш досвідчені фахівці роблять внески частіше. Серед джунів підтримують армію 69%, тоді як серед фахівців рівня Lead+ – 80%. Донати від технічних фахівців знизилися з 81% у 2023 році до 77% у 2024 році. Найменше донатять розробники – 74%.

Розподіл за віком та статтю

Чоловіків, які підтримують армію фінансово, поменшало – з 80% до 74%. Серед жінок падіння незначне: зараз донатять 80% проти 82% рік тому. Найактивнішими донаторами залишаються айтівці у віці 25-35 років: 77% з них регулярно підтримують армію, порівняно з 72% серед молодших за 25 років і 74% серед старших за 35.

Середній розмір щомісячних донатів скоротився з $190 до $188. Найбільше знизилися донати від тих, хто не планує повертатися в Україну – з $225 до $183.

Більшість айтівців донатять $100-300 щомісяця, але індивідуальні пожертви можуть суттєво відрізнятися. 15% донаторів віддають на армію до $50 на місяць, а 8% – понад $1000.

Більшість донаторів не мають чіткого бюджету для донатів. Лише 21% переказують кошти після отримання зарплати, 17% – рівномірно протягом місяця. Більшість орієнтується на потреби військових, які виникають протягом місяця. 44% донаторів підтримують невеликі збори та ініціативи, яким важко зібрати кошти, а 38% мають перелік фондів і волонтерів, яким зазвичай допомагають. Найбільше підтримують друзів і родичів у ЗСУ та невеликі волонтерські ініціативи.

Ресурс провів опитування серед 12 974 IT-фахівців щодо їхньої підтримки Сил оборони України донатами. Опитування охопило тих, хто зараз в Україні (11 037 осіб), і тих, хто за кордоном (1937 осіб).