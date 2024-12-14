Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні.

Про це пише агентство Ansa.

“Я сподіваюся на якнайшвидшу розмову про мир, про миротворчу місію в Україні, а також у Газі та Лівані. Ми готові відігравати цю роль, роль якої завжди виділялися як нація”, — сказав Кросетто в розмові з журналістами.

Втім, єдиної позиції щодо миротворців в уряді Італії немає, зазначає Ansa. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав дискусію про миротворців “передчасною”.

“Давайте побачимо, що станеться, коли і якщо війна закінчиться”, — сказав він, додавши, що спочатку важливо досягти “справедливого миру”.

Відправлення в Україну європейського миротворчого контингенту для забезпечення режиму припинення вогню підтримує і обраний президент США Дональд Трамп, розповіли газеті The Wall Street Journal знайомі із ситуацією джерела. За їх словами, ця ідея обговорювалася на зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі 7 грудня.