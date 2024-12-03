Італія розробляє черговий пакет військової допомоги для України, який може бути схвалений до кінця грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Два джерела, близькі до уряду, зазначили, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом для прем’єр-міністра Джорджії Мелоні та її правого уряду.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Італія вже затвердила дев’ять пакетів військової допомоги для України. Серед них – два комплекси протиповітряної оборони SAMP/T, розроблені спільно з Францією.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, ймовірне затвердження десятого пакета відбудеться до завершення місяця. Однак деталей щодо його змісту наразі не розголошують через режим державної таємниці.

“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну до завершення війни”, – раніше заявляла прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, яка з моменту приходу до влади наприкінці 2022 року стабільно демонструє свою солідарність з Києвом.

Уряд Італії висловлює свою готовність підтримувати Україну, зважаючи на невизначеність, пов’язану з можливими змінами політики США після вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа у січні.