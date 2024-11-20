Про це він заявив на італійсько-українському бізнес-форумі.
“Ми вирішили інвестувати ці кошти, щоб допомогти Україні відновити електромережу, пошкоджену через російські атаки”, – заявив Таяні.
Міністр наголосив, що відбудова має розпочатися вже зараз, навіть попри триваючу війну.
“Ми не можемо допустити, щоб ‘генерал зима’ став союзником Росії”, – підкреслив глава італійської дипломатії.
Антоніо Таяні також зазначив, що подібні інвестиції сприятимуть зміцненню партнерства між двома країнами та наближенню України до подолання енергетичної кризи, викликаної військовою агресією.
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