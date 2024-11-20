Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про виділення 200 мільйонів євро для відбудови електромережі України.

Про це він заявив на італійсько-українському бізнес-форумі.

“Ми вирішили інвестувати ці кошти, щоб допомогти Україні відновити електромережу, пошкоджену через російські атаки”, – заявив Таяні.

Міністр наголосив, що відбудова має розпочатися вже зараз, навіть попри триваючу війну.

“Ми не можемо допустити, щоб ‘генерал зима’ став союзником Росії”, – підкреслив глава італійської дипломатії.

Антоніо Таяні також зазначив, що подібні інвестиції сприятимуть зміцненню партнерства між двома країнами та наближенню України до подолання енергетичної кризи, викликаної військовою агресією.