Про це оголосив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, передає RAI News.

“До кінця місяця нова система SAMP-T буде доставлена в Україну”, – запевнив Крозетто.

Також він наголосив, що в Італії знають, “скільки коштує кожна хвилина затримки”.

SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform – Terminal) – це сучасний зенітний ракетний комплекс, розроблений спільно Францією та Італією. Він призначений для перехоплення балістичних та крилатих ракет, а також літаків, що летять на низьких висотах.

16 вересня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував передачу Україні другої батареї зенітних ракетних комплексів SAMP-T.