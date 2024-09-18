Про це оголосив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, передає RAI News.
“До кінця місяця нова система SAMP-T буде доставлена в Україну”, – запевнив Крозетто.
Також він наголосив, що в Італії знають, “скільки коштує кожна хвилина затримки”.
SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform – Terminal) – це сучасний зенітний ракетний комплекс, розроблений спільно Францією та Італією. Він призначений для перехоплення балістичних та крилатих ракет, а також літаків, що летять на низьких висотах.
16 вересня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував передачу Україні другої батареї зенітних ракетних комплексів SAMP-T.
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