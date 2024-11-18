Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що позиція країни щодо використання наданої Україні зброї залишається незмінною.

Про це повідомляє Le Monde.

“Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території”, – підкреслив міністр.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень у американських ЗМІ про дозвіл Вашингтона використовувати Україною ракети далекої дії для ударів по об’єктах у Росії. Такі ракети здатні знищувати цілі на значних відстанях, зокрема логістичні бази та аеродроми російської армії.

Окрім цього, Таяні підтримав ідею проведення мирної конференції за участю ключових міжнародних гравців, серед яких Росія, Китай, Індія та Бразилія.

“Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до Москви необхідність завершення цієї безглуздої війни”, – зазначив глава МЗС Італії.

Водночас він засудив присутність північнокорейських солдатів у зоні бойових дій, наголосивши, що це є вкрай негативним сигналом.