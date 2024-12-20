Італійський орган із захисту даних Garante, наклав штраф у розмірі 15 мільйонів євро на OpenAI після завершення розслідування, яке виявило порушення правил обробки персональних даних у застосунку ChatGPT. Розслідування почалося ще у 2023 році.

Про це повідомляє Reuters.

За даними регулятора, OpenAI використовувала персональні дані користувачів для навчання своїх алгоритмів без належної правової основи та не забезпечила прозорості, порушивши зобов’язання інформування користувачів.

“Рішення є непропорційним”, – заявили в OpenAI, додавши, що компанія планує оскаржити штраф.

Крім цього, регулятор з’ясував, що OpenAI не забезпечила адекватної системи перевірки віку, що могло призвести до того, що діти молодше 13 років отримували доступ до неприйнятного контенту, створеного штучним інтелектом.

У рамках санкцій Garante також зобов’язала OpenAI протягом шести місяців організувати інформаційну кампанію в італійських ЗМІ для пояснення принципів роботи ChatGPT, зокрема щодо збору даних користувачів та третіх осіб для тренування алгоритмів.

Це не перший випадок, коли Італія вживає заходів проти OpenAI. У 2023 році використання ChatGPT тимчасово заборонили через підозри в порушенні правил конфіденційності ЄС, але сервіс було відновлено після внесення змін, які надали користувачам право відмовитися від використання їхніх даних для навчання моделей.

“Вони вже визнали наше лідерство у захисті конфіденційності в сфері штучного інтелекту, але цей штраф у двадцять разів перевищує дохід, який ми отримали в Італії за відповідний період”, – зазначили в OpenAI

У компанії підкреслили, що підхід Garante “підриває амбіції Італії у сфері штучного інтелекту.” Регулятор пояснив, що сума штрафу враховує “співпрацюючу позицію” OpenAI, натякаючи, що санкція могла бути значно більшою.

Відповідно до Загального регламенту ЄС із захисту даних (GDPR), компанії, які порушують правила, можуть отримати штраф до 20 мільйонів євро або 4% їхнього глобального обороту.