Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Конференції з відновлення України в Берліні

«Уряд Італії прийняв рішення надати (Україні – ред.) новий пакет, 140 мільйонів євро, на відновлення інфраструктури – залізниці, сільського господарства, сфери охорони здоров’я, розмінування й інше», – сказав Таяні.

Він додав, що на конференції в Берліні планується підписати меморандуми між українською та італійською сторонами стосовно згаданих сфер та зауважив, що уряд Італії заохочує італійські компанії долучатись до відбудови України.

«Наші компанії готові інвестувати в Україну і тут (на конференції – ред.) є велика делегація італійського бізнесу… Ми готові бути рівноправним партнером України і прагнемо, щоб Україна стала рівноправним партнером Європейського Союзу й частиною внутрішнього ринку ЄС», – зазначив топдипломат.

Окремо Таяні відмітив участь Італії у відбудові культурних об’єктів в Україні.

«Для Італії дуже важливо відбудувати (Спасо-Преображенський кафедральний – ред.) собор в Одесі, тому що він є спадщиною ЮНЕСКО. Для нас важливо підтримати відбудову української культурної спадщини, бо Україна є частиною Європи», – підкреслив він.