Україна для захисту від російського обстрілу може отримати ще одну ППО SAMP/Т від Італії.



Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Італія може направити в Україну другу систему протиповітряної оборони SAMP/T у відповідь на прохання Києва щодо більшої допомоги для захисту від російських ракетних атак.

Слід зазначити, що це єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона може відстежувати десятки цілей та перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.