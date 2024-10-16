Італія займається реалізацією угоди про кредит для України, який буде забезпечений замороженими активами РФ, що зберігаються в країнах Європейського Союзу. Сума кредиту становитиме $50 млрд.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, цитує видання Reuters.

“Ми продовжуватимемо працювати над реалізацією угоди про кредит, забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, – важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7”, – сказала Мелоні.

У червні під час щорічного саміту G7 на півдні Італії була досягнута угода про надання Україні кредиту, який буде забезпечений відсотками, нарахованими на заблоковані російські кошти.