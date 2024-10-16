Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, цитує видання Reuters.
“Ми продовжуватимемо працювати над реалізацією угоди про кредит, забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, – важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7”, – сказала Мелоні.
У червні під час щорічного саміту G7 на півдні Італії була досягнута угода про надання Україні кредиту, який буде забезпечений відсотками, нарахованими на заблоковані російські кошти.
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