Італія видала Україні затриманого там громадянина Росії, якого підозрюють у масовому викраденні машин і шантажуванні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“За результатами розгляду запиту ОГП компетентні органи Італії прийняли рішення про видачу (екстрадицію) громадянина РФ, який розшукувався для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів. У співпраці з правоохоронними органами Польщі підозрюваного, якого затримали в Італії у 2023 році, доставили в Україну”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік організував схему викрадення автівок та вимагання у власників коштів за їх повернення.

До злочинної діяльності громадянин РФ залучив групу осіб, які у Телеграм чаті пропонували власникам викрадених автомобілів повернути їх за пів ціни. Якщо вони відмовлялися сплачувати грошову винагороду, підозрювані продавали авто або розбирали його та продавали запчастини, змінюючи номерні знаки рам, кузовів та агрегатів.

Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів.

У серпні 2022 року правоохоронці припинили діяльність автовикрадачів. Тоді було проведено понад 50 обшуків на території дев’ятьох областей. П’ятьом учасникам групи повідомили про підозру, а організатора – громадянина РФ – оголосили в міжнародний розшук.

“Раніше судимий на території Росії підозрюваний з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму Телеграм-каналі він продавав спецтехніку для злому авто, а в соцмережах проводив майстер-класи зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис. грн”.