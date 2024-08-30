Італія не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по території РФ, оскільки "Рим не воює з Москвою".

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Corriere della serra.

Він наголосив, що Італія передала Україні переважно оборонну зброю. Зокрема, незабаром мають передати систему ППО SAMP/T, яка “не може використовуватись на території Росії”.

“Кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю. Ми не воюємо з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією. Тому для Італії позиція залишається незмінною – використовувати нашу зброю на території України. А інші країни вирішують, як вони вважають за потрібне””, – додав Таяні.