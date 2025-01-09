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Італійський піцайоло, який воював на боці Путіна, потрапив у полон до українців, — ЗМІ

На початку 2025 року в районі Купʼянська до українського полону потрапив громадянин Італії Джанні Ченні, який до цього працював піцайоло у ресторані в Самарі. Ченні був призваний до російської армії в листопаді 2024 року і служив у 1-му бронетанковому полку.

Четвер, 9 січня 2025, 21:55

Про це повідомляє італійське видання Today.it.

За інформацією джерел, Ченні потрапив в полон 7-8 січня 2025 року, ймовірно, під час диверсійно-розвідувальної операції українських сил у тилу противника.

Документи Ченні, що потрапили до розпорядження журналістів, підтверджують, що він народився у 1973 році та має дружину і двох дітей. Згідно з інформацією про його службу, він був мобілізований до армії РФ 13 листопада 2024 року.

До того як приєднатися до російської армії, Ченні працював шеф-кухарем у ресторані в Неаполі, а останнім часом – піцайоло в ресторані італійської кухні в Самарі.

Власник ресторану та почесний консул Італії в Самарі підтвердив, що Ченні працював у нього до початку 2024 року, після чого звільнився і залишив місто.

Як пише видання, причини, які змусили неаполітанського кухаря приєднатися до російської армії та опинитися в окопах на українському фронті, наразі залишаються нез’ясованими. Зазвичай, більшість міжнародних добровольців, які воюють на стороні Росії, роблять це з економічних міркувань, а не через ідеологічні переконання.

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Теги: війна, Італія, полон

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