Про це повідомляє італійське видання Today.it.
За інформацією джерел, Ченні потрапив в полон 7-8 січня 2025 року, ймовірно, під час диверсійно-розвідувальної операції українських сил у тилу противника.
Документи Ченні, що потрапили до розпорядження журналістів, підтверджують, що він народився у 1973 році та має дружину і двох дітей. Згідно з інформацією про його службу, він був мобілізований до армії РФ 13 листопада 2024 року.
До того як приєднатися до російської армії, Ченні працював шеф-кухарем у ресторані в Неаполі, а останнім часом – піцайоло в ресторані італійської кухні в Самарі.
Власник ресторану та почесний консул Італії в Самарі підтвердив, що Ченні працював у нього до початку 2024 року, після чого звільнився і залишив місто.
Як пише видання, причини, які змусили неаполітанського кухаря приєднатися до російської армії та опинитися в окопах на українському фронті, наразі залишаються нез’ясованими. Зазвичай, більшість міжнародних добровольців, які воюють на стороні Росії, роблять це з економічних міркувань, а не через ідеологічні переконання.
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