Італія виділяє 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій

Італія оголосила про надання Україні безповоротної допомоги в розмірі 32,5 мільйона євро для відновлення культурної спадщини Одещини. Цю угоду було підписано 10 липня в Римі під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), про що повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Згідно з угодою, ці кошти будуть використані для реставрації шести архітектурних памʼяток в Одесі, які постраждали внаслідок агресії Росії. Серед них:

Одеський національний художній музей;

Одеський музей Західного і Східного мистецтва;

Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха;

Одеський літературний музей;

Будинок Зонтага;

Палац Одружень.

Програма передбачає не лише реставрацію, але й підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, модернізацію інженерних систем, а також забезпечення доступності для маломобільних груп населення.

Крім того, планується створення Одеського центру управління спадщиною ЮНЕСКО, який займатиметься координацією збереження обʼєктів, внесених до Списку світової спадщини.

Реалізацію гранту здійснюватиме Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) у співпраці з Міністерством закордонних справ Італії (MAECI) та українськими міністерствами, Одеською обласною військовою адміністрацією і міською радою.

Окрім цього, Італія також виділить шість мільйонів євро на реконструкцію двох зрошувальних систем в Одеській області. Цей проект дозволить модернізувати зрошувальні системи, зменшити втрати води та підвищити врожайність зернових і овочевих культур до 50%.