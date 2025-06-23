Італія заморозила російські активи на 2,3 млрд євро через війну в Україні

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на дані італійської влади.

Італійський уряд заморозив активи російських олігархів на суму приблизно 2,3 мільярда євро (близько 2,64 мільярда доларів) у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України. Цю інформацію оприлюднило агентство Reuters, посилаючись на дані італійської влади.

Рим здійснив арешт активів у рамках санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Кремля та його союзників. Серед заморожених активів – банківські рахунки, вілли, яхти та автомобілі.

Згідно з даними Банку Італії, на кінець червня 2023 року вартість заблокованих російських активів становила 2,5 мільярда доларів. У грудні 2024 року було заморожено ще близько 280 мільйонів євро, що на 44 мільйони більше, ніж у попередньому році.

Крім того, на початку червня 2024 року податкова поліція Італії заарештувала активи іранської компанії Irital Shipping Lines, що базується в Мілані, на загальну суму понад 1 мільйон євро через її військову підтримку Росії у війні проти України.

Агентство державного майна Італії відповідає за управління всіма замороженими активами, а уряд країни покриває витрати на їх утримання протягом усього періоду блокування. За останніми даними, до лютого 2024 року витрати держави на утримання активів становили 31,7 мільйона євро.

Як зазначає Reuters, подальша доля цих активів залежить від рішень Євросоюзу, оскільки лише ЄС має право ухвалювати рішення про їх конфіскацію. Якщо Брюссель вирішить розморозити активи, вони можуть бути повернені власникам за умови сплати витрат на їх утримання.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном було виявлено заморожені активи Банку Росії на суму майже 280 мільярдів євро, з яких понад дві третини знаходяться в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, і у 2023 році заробила на них близько 4,4 мільярда євро, згідно з фінансовим звітом Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів. Однак США вимагають від ЄС чітких гарантій, що цей кредит можна буде повністю погасити активами, заблокованими в ЄС, оскільки термін дії санкцій проти Росії спливає.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, поки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024 року лідери країн “Групи семи” (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня 2024 року США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена за рахунок заморожених активів Росії. Євросоюз надасть до 35 мільярдів, а Велика Британія – майже 3 мільярди через механізм G7.