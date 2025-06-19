Італія створює військовий резерв у 10 тисяч осіб для посилення оборони

Про це пише Euractiv

Італія має намір створити резерв чисельністю 10 тисяч військовослужбовців, що є частиною зусиль країни щодо зміцнення своїх збройних сил та виконання зобов’язань перед НАТО стосовно оборонних витрат. Про це повідомляє Euractiv.

18 червня Ніно Мінардо, голова Комітету з питань оборони нижньої палати парламенту, оголосив, що з 8 липня уряд та опозиційні партії об’єднають зусилля для розробки спільного законопроєкту, який передбачає створення добровільного допоміжного резерву. Основною метою цього резерву є залучення підготовлених колишніх військовослужбовців, які можуть бути швидко мобілізовані у випадку надзвичайних ситуацій.

В якості прикладу розглядається австрійська модель, де у Відні існує резерв чисельністю до 35 000 осіб, які зобов’язані проходити 30-денну щорічну підготовку протягом щонайменше п’яти років за погодженням з роботодавцем.

На даний момент в Італії служать близько 160 000 активних військовослужбовців. Це число менше, ніж у Франції, Німеччині чи Польщі, але більше, ніж в Іспанії та Греції. У березні міністр оборони адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що ця кількість є «все ще недостатньою», підкреслюючи, що «навіть маючи 170 000, ми працюємо на межі виживання».

“Я буду просити більше військ, поки мене не виженуть.” – Джузеппе Каво Драгоне

Згідно з національним бюджетом, витрати Італії на оборону мають досягти 1,57% ВВП у 2025 році. Проте прем’єр-міністр Джорджа Мелоні нещодавно заявила, що країна планує досягти цільового показника НАТО у 2% вже цього року.

Аналітики зазначають, що ця цифра ґрунтується на розширеному тлумаченні військових витрат, яке включає не лише основний оборонний бюджет, а й фінансування закордонних місій, військові пенсії та інші пов’язані статті.