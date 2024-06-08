Про це пишуть росЗМІ із посиланням на базу російського Міністерства внутрішніх справ.

“Колишня прем’єрка України Юлія Тимошенко оголошена в розшук, свідчать дані МВС РФ”, — йдеться у повідомленні одного з пропагандистських видань Росії.

У опублікованій карточці зазначено персональні дані лідерки української партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко та сказано, що МВС РФ “розшукує” її за статтею Кримінального кодексу. Втім, номер або назва статті не уточнено.

У пресслужбі “Батьківщини” поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, у травні МВС РФ оголосило у розшук заступника керівника офісу президента України Романа Машовця. У базі розшуку МВС Росії зазначено, що Роман Машовець, народжений у 1976 році в місті Києві, розшукується за порушенням Кримінального кодексу РФ. Деталей щодо конкретної статті, за якою розшукується Роман Машовець, також не вказано.

Також у розшуку ворожого МВС перебувають президент України Володимира Зеленського, колишній президент Петро Порошенко та командувач Сухопутними військами Олександр Павлюк.