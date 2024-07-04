ЮНЕСКО верифікувало пошкодження Росією понад 400 різних культурних обʼєктів в Україні і встановило обсяги завданої їм шкоди.

Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Бардескі під час виступу на міжнародній конференції «Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті: нові виклики та досвід України».

«ЮНЕСКО у співпраці з ЮНІСЕФ шляхом аналізу супутникових зображень проводить щоденне підтвердження інтенсивності пошкоджень по всій країні. На сьогодні підтверджено пошкодження вже більше 400 різних культурних обʼєктів», – сказала Бардескі.

Вона додала, що експерти ЮНЕСКО можуть підтвердити не лише факт пошкодження, а й його інтенсивність та обсяг заподіяної шкоди.

«Це відправна точка для надання підтримки щодо відновлення», – зазначила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні.

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту в грудні 2023 року затвердив рішення внести ще п’ять об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. Таким чином зараз уже 25 об’єктів культурної спадщини України користуються найвищим рівнем захисту від військових атак та загроз.