Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
“Особливо важливим цей здобуток є сьогодні, коли наші сучасні кобзарі, як і їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників та надихають на боротьбу за свободу й незалежність. Їхня музика і слово, як і раніше, пробуджують в людях віру, силу та незламність”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, МЗС, постійного представництва України при UNESCO, Національної комісії України у справах UNESCO, кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, а також усіх зацікавлених організацій у розвитку цієї програми.
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