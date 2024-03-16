Як стало відомо, полковник Юрій Ігнат покидає посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил України.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил, Микола Олещук.

Командувач подякував Ігнату за службу та повідомив, що він і надалі залишатиметься у складі Повітряних Сил та “працюватиме на іншому напрямку не менш успішно”.