 

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил, Микола Олещук.

Командувач подякував Ігнату за службу та повідомив, що він і надалі залишатиметься у складі Повітряних Сил та “працюватиме на іншому напрямку не менш успішно”.

 

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