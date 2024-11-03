Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат підтвердив, що Повітряні сили дійсно направляють певну кількість військових у піхоту, але це відбувається “не від хороших часів” і не впливає на загальну картину щодо відсотка збиття “шахедів”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!”, — написав Ігнат.

Він запевнив, що відсоток збиття “шахедів” аж ніяк не зменшився, про що свідчать щоденні офіційні звіти.

“Відсоток збиття “шахедів” аж ніяк не зменшився, є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз — разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, “з гівн@ і палок”, яке ми у зведеннях називаємо “БпЛА невстановленого типу”. Їх половина — вони маркуються як “локаційно втрачені”. Тому брехня про менше збивають — очевидна!” — пояснив Ігнат.

Водночас він звинуватив нардепку у тому, що мобілізація дійшла до того, що медиків та людей з ППО та авіації доводиться відправляти у піхоту.

“Краще поясніть, Мар’яно, як стільки часу будучи активною членкинею профільного комітету, можна було провалити надважливі — мобілізацію та мотивацію, щоб дійшло до того, що з авіації, ППО і медиків відправляли людей на передову?! Подивіться в дзеркало, Мар’яно, там все видно!” — резюмує Ігнат.