У вівторок, 17 грудня, голова проросійської депутатської групи "Платформа за життя і мир", Юрій Бойко, був викликаний на допит до Служби безпеки України.

Про це повідомив блогер та волонтер Ігор Лаченков з посиланням на джерела.

Як він зазначає, Бойко має пояснити свої останні заяви, які були сприйняті як проросійські.

“За даними джерел, Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви. Власне, прямо зараз допит і відбувається”, — йдеться у повідомленні.

Проросійські заяви Бойка

14 грудня депутат опублікував заяву, в якій обговорював “радикалів, які перейменовують міста” та “заборону говорити рідною мовою”. Ці висловлювання викликали критику серед українських посадовців.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на даний момент пріоритетом є захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів.

У свою чергу, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що саме Росія здійснює насильство над українцями через атаки шахедами, ракетами та іншими боєприпасами.