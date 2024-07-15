Гумористи та блогери записали кавер на трек Елтона Джона і гурту Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word . У ролику взяв участь Віктор Ющенко. Таким чином гумористи оголосили про новий збір на дрони та автомобілі для захисників України. У кліпі Віктор Ющенко грає на фортепіано.

«Це так. Badstreet boys і Віктор Андрійович Ющенко (ми самі в шоці) починають липневий збір на 7 мільйонів. Всі донати перетворяться в різні дрони для 3 ОШБ і ГУР та бус для ССО. Серед тих, хто задонатить від 100 грн ми розіграємо мед від Віктора Андрійовича. Той мед солодший за цей трек, хоча здається, це неможливо. І головне — дослухайте до кінця, останній рядок пророчий», — йдеться в описі до ролика.