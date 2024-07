Гумористи та блогери записали кавер на трек Елтона Джона і гурту Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word. У ролику взяв участь Віктор Ющенко. Таким чином гумористи оголосили про новий збір на дрони та автомобілі для захисників України. У кліпі Віктор Ющенко грає на фортепіано.