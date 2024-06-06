Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Чорноморській акваторії цієї ночі знищений ще один ворожий корабель, деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Привітання це не лише подяка, а ще й знищене сьогодні вночі ще одне вороже судно в Чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно, ще мінус один ворожий корабель», – сказав Юсов, перед тим привітавши журналістів зі святом.

Він додав, що «деталі будуть сьогодні і яскраве відео також».

За словами представника ГУР, сьогоднішня операція стала можливою в результаті спочатку прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже знищення чергового судна. Юсов підкреслив, що так і відбувається щоразу.