Ювенальні прокурори підрахували, що станом на ранок 29 червня 2024 року, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 551 дитина та понад 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1962 дитини.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130.

В офісі генпрокурора нагадали випадки загибелі та травмування дітей, які сталися протягом останніх днів внаслідок обстрілів військами держави-агресора українських населених пунктів:

26 червня в м. Дергачі Харківської області постраждали 17-річна дівчина і двоє хлопчиків 12 та 15 років.

26 червня в смт Антонівка Херсонської області поранено двох дівчаток 12 та 15 років.

27 червня в м. Селидове Донецької області постраждали 17-річний хлопець та 11-річна дівчинка.

28 червня в смт Нью-Йорк донецької області поранено 8-річну дівчинку.

28 червня в м. Дніпро поранено семимісячне немовля.

Нагадаємо, 28 червня російські війська вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі. В результаті атаки зруйновано кількох поверхів житлового будинку. Відомо про 12 поранених через атаку. Серед них семимісячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.