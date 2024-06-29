Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1962 дитини.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130.

В офісі генпрокурора нагадали випадки загибелі та травмування дітей, які сталися протягом останніх днів внаслідок обстрілів військами держави-агресора українських населених пунктів:

  • 26 червня в м. Дергачі Харківської області постраждали 17-річна дівчина і двоє хлопчиків 12 та 15 років.
  • 26 червня в смт Антонівка Херсонської області поранено двох дівчаток 12 та 15 років.
  • 27 червня в м. Селидове Донецької області постраждали 17-річний хлопець та 11-річна дівчинка.
  • 28 червня в смт Нью-Йорк донецької області поранено 8-річну дівчинку.
  • 28 червня в м. Дніпро поранено семимісячне немовля.

Нагадаємо, 28 червня російські війська вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі. В результаті атаки зруйновано кількох поверхів житлового будинку. Відомо про 12 поранених через атаку. Серед них семимісячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.

  • 4 червня — День вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ
  • Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 550 дітей
  • З початку повномасштабної війни від вибухівки загинуло 297 цивільних, з яких 15 дітей, — ДСНС