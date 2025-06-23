Івана Купала: історія, традиції та символіка свята

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Свято Івана Купала – це одне з найдавніших і найзахопливіших свят, яке дійшло до нас з глибини віків. Спочатку воно було язичницьким і магічним, але з часом трансформувалося в святкування Різдва Івана Хрестителя, зберігаючи при цьому обряд очищення через занурення у воду.

За григоріанським календарем, Івана Купала святкують у ніч з 6 на 7 липня, проте традиційно це свято пов’язане з літнім сонцестоянням, яке відзначається 23-24 червня. Саме в цей період відбуваються основні обряди, що мають язичницьке коріння, хоча згодом свято набуло християнського змісту.

Існує безліч версій щодо походження імені Купайло або Купало. Деякі дослідники вважають, що назва походить від кореня “куп”, що означає об’єднання людей, інші ж пов’язують її зі словом “купатися”, адже вода і вогонь є основними символами свята, що символізують очищення.

Традиції святкування Івана Купала варіюються по всій Україні, але спільними є збір цілющих трав, встановлення прикрашеного купальського дерева, водіння хороводів, а також спалення опудала Купайла або Марени – символу зими та хвороб. Ворожіння на вінках, які пускають по воді, також є важливою частиною обряду.

Вогнище – невід’ємний атрибут свята. Стрибки через багаття символізують очищення і захист від злих духів, які, за повір’ями, у ніч Купала виходять у світ живих. Особливою прикметою вважалося, якщо закохані стрибали через вогонь, тримаючись за руки – це обіцяло їм щасливе спільне життя.

Ворожіння на вінках – ще одна магічна традиція. Дівчата плетуть вінки з польових квітів, іноді прикрашають їх свічками і пускають по воді. За тим, як вінок пливе, судили про майбутнє: заміжжя, щасливий рік або біду.

Одне з найромантичніших повір’їв стосується цвіту папороті, який нібито розквітає лише в ніч Купала. Знайти цю квітку міг лише обраний, що приносило йому дари: можливість бачити майбутнє, розуміти мову тварин, зцілювати та знаходити скарби. Хоча реальна квітка папороті не існує, легенда могла виникнути через особливості спороносного листя деяких видів папоротей.

Після прийняття християнства церква намагалася боротися з язичницькими звичаями Купала, іноді караючи учасників святкувань. Православна церква України та протестанти переважно не підтримують традиційні гуляння, визнаючи лише Різдво Івана Предтечі. Водночас деякі парафії Української греко-католицької церкви зберігають народні традиції.

Сьогодні свято Івана Купала – це поєднання язичницьких обрядів і християнських символів, коли очищення водою і вогнем набуло нового значення, пов’язаного з хрещенням Іоанна Хрестителя. Таким чином, свято перетворилося на день Івана Купала, що відзначається з веселощами, піснями і танцями.