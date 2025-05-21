Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе оголосила переможця 2025 року, яким став Іван Любиш-Кірдей – телеоператор, фотограф і воєнний кореспондент агентства Reuters. Церемонія нагородження відбулася 21 травня в Києві, і її трансляцію здійснювали на платформі Суспільне Культура.

Іван Любиш-Кірдей отримав серйозне поранення в серпні 2024 року під час обстрілу в Краматорську, переживши кому, і наразі проходить процес відновлення.

На цю престижну нагороду також претендували Ольга Руденко, головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent, а також журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Під час церемонії вшанували пам’ять журналістів, які загинули з початку російської агресії, зокрема Вікторії Рощиної, Раяна Еванса, Арсена Федосенка, Ірини Цибух і Віри Гирич.

Спеціальним гостем заходу став колектив «Пікардійська терція», який додав особливу атмосферу до події.

Премія імені Георгія Ґонґадзе є однією з найпрестижніших відзнак для журналістів в Україні, заснованою у 2019 році. Лауреатами можуть стати ті журналісти, які працюють в Україні не менше п’яти років і дотримуються принципів незалежної журналістики.

Нагороду вручають щороку 21 травня, в день народження Георгія Ґонґадзе. У 2023 році лауреатом став письменник і засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, у 2024 році – медіаменеджерка та журналістка Тетяна Трощинська, а у 2022 році посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна.