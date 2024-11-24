Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За добу з лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 9 дітей”, — написав Філашкін.
За його словами, у Покровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду і газогін у Покровську. Під вогнем перебувала також Гродівська громада.
Щодо Бахмутського району, то в Сіверську пошкоджено чотири будинки, ще у Дронівці – два, у Часовоярській громаді – 9 приватних будинків, багатоповерхівка і два нежитлові приміщення.
У Краматорському районі в Зорі Іллінівської громади пошкоджено 5 об’єктів. Обстріляні також околиці Костянтинівської і Лиманської громад.
Філашкін додав, що інформація про постраждалих за добу не надходила.
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