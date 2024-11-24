З небезпечних територій евакуйовано 120 людей, у тому числі дітей.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За добу з лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 9 дітей”, — написав Філашкін.

За його словами, у Покровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду і газогін у Покровську. Під вогнем перебувала також Гродівська громада.

Щодо Бахмутського району, то в Сіверську пошкоджено чотири будинки, ще у Дронівці – два, у Часовоярській громаді – 9 приватних будинків, багатоповерхівка і два нежитлові приміщення.

У Краматорському районі в Зорі Іллінівської громади пошкоджено 5 об’єктів. Обстріляні також околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

Філашкін додав, що інформація про постраждалих за добу не надходила.