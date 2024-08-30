Президент України Володимир Зеленський після удару по цивільних будинках у Харкові заявив, що цього не сталось б, якби в України був дозвіл бити по російській військовій авіації.

Про це Глава Української держави повідомив у Телеграмі.

«Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто просто зараз допомагає порятунку життів. Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що ця потреба є повністю справедливою.

«І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів», – зауважив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував та закликав партнерів дати дозвіл знищувати військові цілі на території РФ.

“Аби запобігти таким трагедіям, Україна повинна отримати можливість знищувати військові цілі на території Росії. Для цього потрібно більше зброї і рішучість партнерів. Маємо зупинити терор і захистити життя мирних людей”, – написав він у Телеграмі.

У Харкові кількість жертв авіаудару зросла до п’яти осіб, а постраждалих – до 40.