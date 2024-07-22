Із серпня в Україні вилучатимуть з обігу банкноти 500 грн старого зразка, — НБУ

Про це повідомили у Національному банку України.
“Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску”, — уточнили в НБУ.
У Нацбанку пояснили це турботою про якість ринку готівки, оскільки нові банкноти більш захищені від підробок. Водночас старі банкноти по 500 гривень залишаються дійсними – їх, як і раніше, можна використовувати в обігу. Жодних обмежень для громадян щодо цих грошей не застосовується.
“Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати“, — вказують в НБУ.
Головна мета такого рішення, яка декларується НБУ, — підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного зразка.
Як відбуватиметься поступова заміна?
Вилучення старих банкнот передбачатиме одночасний вільний обіг грошей згаданого зразка і також використання заходів з оновлення банкнот номіналом 500 грн.
НБУ передбачає припинення видачі банками України з кас старих банкнот номіналом 500 грн за всіма видами готівкових операцій. Також Нацбанк припинить видачу відповідних банкнот для підтримки роботи каси банків.
“Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації”, – вказано у повідомленні.
Також Національний банк пояснює, що на готівкові розрахунки громадян відповідне рішення НБУ жодним чином не буде впливати, а вживати додаткових заходів для обміну громадянам не потрібно.
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