Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram-каналі.
“Враховуючи безпекову ситуацію, яка склалася останнім часом у Сумській області, було прийнято рішення перевести малечу у безпечні регіони. Наразі обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені такі місця”, – зауважила заступниця начальника ОВА Олена Бойко.
Повідомляється, що з міста Глухова евакуйовано вже майже третину мешканців – зокрема близько 70% дітей. Наразі з Глухова виїхало десять тисяч людей.
Додамо, що обов’язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані оголосили ще 9 вересня. Відстань від кожного з цих населених пунктів Сумщини до кордону з Росією становить близько 10 км.
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