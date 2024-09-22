Нині в установі перебуває 20 дітей, серед яких є дітки до одного року, а також троє діток потребують постійної медичної допомоги. Рішення про евакуацію дітей прийнято на засіданні Ради оборони Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram-каналі.

“Враховуючи безпекову ситуацію, яка склалася останнім часом у Сумській області, було прийнято рішення перевести малечу у безпечні регіони. Наразі обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені такі місця”, – зауважила заступниця начальника ОВА Олена Бойко.

Повідомляється, що з міста Глухова евакуйовано вже майже третину мешканців – зокрема близько 70% дітей. Наразі з Глухова виїхало десять тисяч людей.

Додамо, що обов’язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані оголосили ще 9 вересня. Відстань від кожного з цих населених пунктів Сумщини до кордону з Росією становить близько 10 км.