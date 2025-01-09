Про це повідомила пресслужба МВС.
Шлях до порятунку виявився не лише фізичним, а й психологічним випробуванням для родини.
З початку повномасштабного вторгнення вони намагались залишатись разом у рідному домі, підтримуючи одне одного в найскладніші моменти. Однак, коли небезпека стала надто великою, вони вирішили покинути свої домівки.
“Правоохоронці в котрий раз стали тим плечем, яке підтримало родину в найважливіший момент та допомогли зробити крок до порятунку. Під час евакуації також вивезли хвостатого улюбленця — собаку Ельзу”, — йдеться у повідомленні.
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