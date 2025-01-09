Російські окупаційні війська продовжують атакувати Краснопільщину на Сумщині. Спеціальний підрозділ поліції "Білий янгол" допоміг родині з чотирма малолітніми дітьми та їхнім домашнім улюбленцем виїхати до більш безпечного місця.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Шлях до порятунку виявився не лише фізичним, а й психологічним випробуванням для родини.

З початку повномасштабного вторгнення вони намагались залишатись разом у рідному домі, підтримуючи одне одного в найскладніші моменти. Однак, коли небезпека стала надто великою, вони вирішили покинути свої домівки.

“Правоохоронці в котрий раз стали тим плечем, яке підтримало родину в найважливіший момент та допомогли зробити крок до порятунку. Під час евакуації також вивезли хвостатого улюбленця — собаку Ельзу”, — йдеться у повідомленні.