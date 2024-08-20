Про це у коментарі журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних рад сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

“Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч осіб. У подальшому, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і ДСНС”, – сказав глава МВС.

За його словами, зараз ці спеціалісти проходять відповідне навчання.

“Ми будемо вмовляти людей, які не хочуть виїжджати – тут можна зрозуміти людей (їхні причини – ред.), але дітей ми маємо вивезти усіх. Тому і місцева влада, і сусідні регіони роблять все, щоб можна було кудись цих людей перевезти. Здебільшого люди їдуть до своїх родичів, до знайомих, але ж деякі не мають такої можливості. Тому вивозимо їх у сусідню Полтавську область, а також у Київську”, – розповів Клименко.

Міністр зазначив, що люди мають зрозуміти, що їм там перебувати небезпечно.

“З однієї сторони, ми відсунули ворога від кордону, але ворог ще намагається огризатися. І хоч, наприклад, зараз не маємо обстрілів з артилерії, то ми зараз маємо обстріли саме авіаційні, зокрема – КАБами… Ми хочемо, щоб це було цивілізовано і щоб люди самі приймали рішення. Тим паче, що попереду опалювальний сезон і буде дуже важко забезпечити безпеку і всім необхідним людей, які на цих територіях знаходяться”, – пояснив очільник МВС.