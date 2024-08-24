Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час виступу на урочистому заході до Дня Незалежності України у Києві.

Прем’єр-міністр Литви звернулася до українців українською мовою, висловивши вдячність за захист демократичних цінностей та побажання віри і стійкості. Вона сподівається на справедливі вироки для винних у воєнних злочинах проти України та на перемогу, яка принесе мир для України і Європи.

«Я не лише сподіваюсь, я вірю, що день Перемоги обов’язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму, у вільному гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких хоробрі українські захисники і захисниці, які повернуться з передової та з полону», – сказала Шимоніте.

Литва обіцяє підтримувати Україну на шляху до цієї мети, прагнучи перемоги добра над злом.

1. З днем Незалежності, Українo! День перемоги обов’язково настане і ми святкуватимемо його разом. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети.

Cлава України! pic.twitter.com/bMqIrxHe6l — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024