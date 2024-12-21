Про це повідомило Головне управління розвідки.

“21 грудня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського внаслідок успішної операції ГУР МО та МЗС України з території Сирії через Ліван евакуйовано 34 людини ― 31 громадянина України та трьох громадян Сирії, родичів громадян України з законним правом в’їзду на територію нашої держави. Серед групи ― 15 дітей”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з серпня 2024 року ГУР МО та МЗС здійснили чотири етапи евакуації із території Лівану та врятували 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.