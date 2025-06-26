Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 26 червня в Ізюмі, що на Харківщині, пролунали вибухи, про що повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Вранці Сергій Федченко, керівник адміністрації, уточнив, що місто зазнало трьох атак дронів “Шахед”.

“Зафіксовано три влучання. Одне – в неробоче кафе, два інші – по відкритій місцевості. Постраждалі та пожежі відсутні. Внаслідок обстрілів в одному з багатоповерхових будинків вибиті вікна. Організовується робота щодо ліквідації вказаних наслідків.” – Сергій Федченко

На щастя, в результаті атак не було жертв, а також не виникло пожеж. Проте в одному з багатоповерхових будинків пошкоджено вікна.

В даний час триває робота з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Місцева влада закликає жителів бути уважними та дотримуватися заходів безпеки.