Ізраїльська делегація проведе переговори з ХАМАС щодо припинення вогню в Секторі Гази в обмін на звільнення заручників.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Ізраїль направить делегацію парламентерів 15 серпня для доопрацювання деталей рамкової угоди, відповідно до пропозицій США та посередників.

Лідери США, Катару та Єгипту закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори в Досі або Каїрі.

У заяві йдеться про необхідність укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Три сторони та їх команди працювали над рамковою угодою, яка готова до реалізації, залишилося лише узгодити деталі.

23 червня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення інтенсивних боїв проти ХАМАСу в Секторі Гази, проте війна триватиме, поки ХАМАС залишатиметься при владі в регіоні.