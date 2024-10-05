Ізраїль підтримує "формулу миру" Зеленського і не бере участі у процесі створенні китайсько-бразильської групи "Друзі миру".

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

“Справді ми взяли участь у конференції у Швейцарії (у Саміті миру, — ред.). Я не можу сказати, що це була конференція з “формули миру” Зеленського. Швидше, це був форум щодо можливості мирного виходу із ситуації, яка склалася в Україні. Ізраїль бере участь в обговоренні “формули миру”, її різних пунктів. Ми проголосували на її підтримку в ООН. Тому можна сказати, що ми підтримуємо “формулу миру”, – зазначив він.

Дипломат зазначив, що ще більшою мірою Ізраїль підтримав мир та закінчення війни в Україні. Водночас Бродський наголосив, що рішення, яким має бути завершення російсько-української війни, повинна прийняти Україна.

“Ми хотіли б, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я гадаю, що це наше спільне бажання. Думаю, поки що передчасно говорити про другий Саміт миру. Ми не знаємо, коли і де він відбудеться, хто братиме в ньому участь. Тому поки що я утримаюсь від коментаря. Коли буде конкретна інформація, тоді ми ухвалимо рішення”, — сказав посол.

Також посол нагадав, що Ізраїль засудив агресію Росії проти України “на найвищому — на рівні лідерів держави”.

На питання “в чому ще проявляється ваша незгода з діями Росії?” він відповів так: “Ізраїль формально не накладав санкцій на Росію, оскільки в нього немає такого механізму. Та оскільки ми є частиною західного світу, ми не діємо в обхід цих санкцій і наші торговельні контакти з Росією зведено до мінімуму. В МЗС створено спеціальний відділ, який стежить за тим, щоб ізраїльські офіційні й приватні структури не діяли в обхід американських і європейських санкцій, запроваджених проти Росії після початку війни в Україні. Якщо ви звернете увагу, то в принципі наші контакти з Росією зведено до необхідного мінімуму”.