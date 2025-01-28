Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль підтримує Україну, але не надає їй військової допомоги з кількох причин, серед яких головною є небажання порушувати дипломатичні контакти з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Він наголосив, що Ізраїль активно засуджує агресію Росії і підтримує Україну на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, однак військова допомога з боку Ізраїлю не надається.

“Щодо питання військової підтримки України – так, Ізраїль не надає військової підтримки Україні. З різних міркувань, головне міркування – це небажання порушувати наші контакти з Росією, небажання піддавати нашу безпеку загрозі, тому що ми розуміємо, що це може призвести до дуже серйозних наслідків для безпеки Ізраїлю”, — розповів він.

Бродський також підкреслив, що питання співпраці в таких чутливих сферах повинні обговорюватися приватно, а публічне обговорення лише зашкодить процесу.

Він зазначив, що між Україною та Ізраїлем існують канали зв’язку, включаючи взаємодію спецслужб, але ці питання не повинні ставати предметом публічних дискусій.