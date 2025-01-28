Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Він наголосив, що Ізраїль активно засуджує агресію Росії і підтримує Україну на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, однак військова допомога з боку Ізраїлю не надається.
“Щодо питання військової підтримки України – так, Ізраїль не надає військової підтримки Україні. З різних міркувань, головне міркування – це небажання порушувати наші контакти з Росією, небажання піддавати нашу безпеку загрозі, тому що ми розуміємо, що це може призвести до дуже серйозних наслідків для безпеки Ізраїлю”, — розповів він.
Бродський також підкреслив, що питання співпраці в таких чутливих сферах повинні обговорюватися приватно, а публічне обговорення лише зашкодить процесу.
Він зазначив, що між Україною та Ізраїлем існують канали зв’язку, включаючи взаємодію спецслужб, але ці питання не повинні ставати предметом публічних дискусій.
“У нас є канали зв’язку з Україною, ми обговорюємо найрізноманітніші питання, зокрема й канали зв’язку між спецслужбами. Там обговорюються дуже чутливі питання, дуже важливі для двох країн. Але зрозуміло, що ми з вами ці питання сьогодні не будемо обговорювати. І я думаю, що взагалі їх у пресі обговорювати не потрібно. Це, якщо коротко відповісти на ваше запитання”, — додав посол.
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