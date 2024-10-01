Ізраїльські військові заявили, що розпочали обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди проти угруповання «Хезболла» в прикордонній на півдні Лівану.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Згідно з рішенням політичного керівництва, кілька годин тому війська розпочала цю операцію на основі точних розвідувальних даних, запевнив ЦАХАЛ. Військово-повітряні сили та артилерія підтримують сухопутні війська ударами по військових об’єктах на півдні Лівану.

Цілями є об’єкти та інфраструктура «Хезболли, що розташовані в селах поблизу кордону та становлять «безпосередню загрозу» для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю.

Там заявили, що армія діє за планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, до цього бійці готувалися протягом останніх місяців.

Операцію «Стріли півночі», яку Ізраїль розпочав ще з 23 вересня, продовжать відповідно до оцінки ситуації й паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших ділянках.

Першими про готовність Ізраїлю розпочати операцію на півдні Лівану написали ЗМІ з посиланням на американських чиновників, які казали, що Ізраїль попередив США. Водночас американський президент Джо Байден підтримував скасування операції та закликав до припинення вогню.