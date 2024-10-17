Його заяву цитує портал Times of Israel.

Кац зазначив, що ватажка ХАМАС було ліквідовано сьогодні солдатами Армії оборони Ізраїлю. За версією ізраїльської сторони, саме Сінвар був організатором масштабного нападу на країну в жовтні минулого року.

“Це велике військове та моральне досягнення для Ізраїлю та перемога всього вільного світу над злою віссю радикального ісламу на чолі з Іраном”, – сказав міністр.

Глава МЗС країни також висловив думку, що ліквідація лідера ХАМАС “створює можливість” для негайного звільнення заручників та “створення Гази, вільної від ХАМАС та іранського контролю”.