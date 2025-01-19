Про це повідомляє The Times of Israel.
Перший етап перемир’я мав розпочатися сьогодні о 8:30 ранку, але був відкладений після того, як ХАМАС запізнився з передачею списку трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні вдень.
Протягом останніх двох годин ЦАХАЛ продовжував завдавати ударів по об’єктах ХАМАСу у Секторі Гази.
Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був надати імена заручників принаймні за 24 години до їх звільнення, яке очікувалося сьогодні близько 16:30.
Згодом ХАМАС заявив, що угруповання надіслало Ізраїлю необхідний список заручників, які мають бути звільнені 19 січня. Пізніше Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль офіційно отримав список заручників, яких планується звільнити сьогодні.
ХАМАС повідомляє, що сьогодні звільнить заручників Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер.
Приблизно в той же час у неділю перша партія з близько 90 палестинських в’язнів буде звільнена і перевезена ізраїльськими силами безпеки на окупований Західний берег річки Йордан або в Сектор Гази, пише WSL.
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