Після того, як ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені сьогодні, Ізраїль заявив, що перемир'я з ХАМАСом набуває чинності об 11:15 за місцевим часом (аналогічно за Києвом).

Про це повідомляє The Times of Israel.

Перший етап перемир’я мав розпочатися сьогодні о 8:30 ранку, але був відкладений після того, як ХАМАС запізнився з передачею списку трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні вдень.

Протягом останніх двох годин ЦАХАЛ продовжував завдавати ударів по об’єктах ХАМАСу у Секторі Гази.

Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був надати імена заручників принаймні за 24 години до їх звільнення, яке очікувалося сьогодні близько 16:30.

Згодом ХАМАС заявив, що угруповання надіслало Ізраїлю необхідний список заручників, які мають бути звільнені 19 січня. Пізніше Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль офіційно отримав список заручників, яких планується звільнити сьогодні.

ХАМАС повідомляє, що сьогодні звільнить заручників Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер.

Приблизно в той же час у неділю перша партія з близько 90 палестинських в’язнів буде звільнена і перевезена ізраїльськими силами безпеки на окупований Західний берег річки Йордан або в Сектор Гази, пише WSL.