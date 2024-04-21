Найближчими днями Ізраїль посилить дипломатичний і військовий тиск на терористичну організацію ХАМАС, оскільки та відмовляється звільнити заручників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху натякнув, що ЦАХАЛ незабаром почне військову операцію в Рафаху, коли він пообіцяв звільнити решту 133 заручників, утримуваних у Газі, у спеціальному зверненні до нації напередодні свята Песах, яке починається в понеділок увечері.

«Досі всі пропозиції щодо звільнення наших заручників категорично відхилялися ХАМАСом», — пояснив Нетаньягу, звинувативши терористичне угруповання в невдалих переговорах щодо угоди про заручників.

У світлі міжнародного тиску на Ізраїль з метою одностороннього припинення вогню в Гаазі, яке не пов’язане зі звільненням заручників, Ізраїль має дуже мало важелів тиску для звільнення заручників, окрім операції в Рафаху.

Висловлюючись мовою, що нагадує історію про Песах, коли фараон закам’янів своїм серцем і не дозволив єврейським рабам залишити Єгипет, Нетаньягу сказав, що ХАМАС «закам’янів своїм серцем і відмовлявся відпустити наш народ».

“Тому ми завдамо йому додаткових болючих ударів – і це станеться незабаром”, – пообіцяв Нетаньяху.

Він говорив, коли євреї всього світу готувалися до святкування свята Песах, що починається в понеділок увечері, також відомого як свято свободи, тоді усі спроби укласти угоду про захоплення заручників, здавалося, провалилися, оскільки Ізраїль відзначав 198 днів із моменту захоплення полонених 7 жовтня.