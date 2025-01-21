Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель під час зустрічі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком 21 січня запропонувала передати Україні російське озброєння, яке було захоплене ізраїльською армією (ЦАХАЛом) у Лівані або в інших конфліктах з ворогами Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі на своїй офіційній сторінці у Facebook.

“Під час зустрічі Посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили низку актуальних спільних викликів, серед яких було приділено увагу співпраці Ірану та Росії у військовій сфері. За словами представників України та Ізраїлю, така співпраця становить серйозну загрозу національній безпеці обох країн.

Ця ініціатива, за словами учасників зустрічі, є проявом розуміння спільних викликів і підтримки у складний для України час.