Ізраїль призупинив звільнення палестинських ув’язнених: стала відома причина

Про це повідомляє The Times of Israel.
Рішення ухвалили після публікації кадрів, на яких натовп у Секторі Газа оточив ізраїльських заручників під час передачі Червоному Хресту, а також штовхав автобуси міжнародної організації.
“Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС”, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Президент Ісаак Герцог також засудив ситуацію, яка склалася під час обміну.
Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю вимагають від ХАМАС гарантій, що наступні передачі заручників відбуватимуться у безпечних умовах.
За даними “Новости Израиля”, палестинських ув’язнених уже вивезли з в’язниці, коли процес обміну зупинили.
Нагадаємо, сьогодні ХАМАС передав Ізраїлю вісьмох заручників – трьох ізраїльтян і п’ятьох громадян Таїланду. У відповідь Ізраїль мав звільнити 110 палестинських ув’язнених, серед яких Мухаммад Абу Уарда – активіст ХАМАС, організатор терактів, засуджений до 48 довічних термінів.
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