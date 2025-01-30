Ізраїль призупинив звільнення палестинських ув’язнених: стала відома причина

Ізраїль 30 січня зупинив звільнення палестинських ув’язнених у рамках обміну з ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Рішення ухвалили після публікації кадрів, на яких натовп у Секторі Газа оточив ізраїльських заручників під час передачі Червоному Хресту, а також штовхав автобуси міжнародної організації.

“Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС”, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Президент Ісаак Герцог також засудив ситуацію, яка склалася під час обміну.

Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю вимагають від ХАМАС гарантій, що наступні передачі заручників відбуватимуться у безпечних умовах.

За даними “Новости Израиля”, палестинських ув’язнених уже вивезли з в’язниці, коли процес обміну зупинили.

Нагадаємо, сьогодні ХАМАС передав Ізраїлю вісьмох заручників – трьох ізраїльтян і п’ятьох громадян Таїланду. У відповідь Ізраїль мав звільнити 110 палестинських ув’язнених, серед яких Мухаммад Абу Уарда – активіст ХАМАС, організатор терактів, засуджений до 48 довічних термінів.