Про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїльські військові оточили місто вночі після отримання розвідувальних даних про бойовиків і інфраструктуру ХАМАС у цьому районі. Після цього, за інформацією ЦАХАЛу, було здійснено хвилю авіаударів і артилерійських обстрілів.

Удари були спрямовані на десятки об’єктів ХАМАС у Джабалії, включаючи склади зброї, тунелі, осередки бойовиків та інші об’єкти інфраструктури.

«Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, систематично завдаючи ударів і знищуючи інфраструктуру терористів в цьому районі», – заявили в ЦАХАЛі.

Ця операція стала четвертим наступом ЦАХАЛу на Джабалію з початку війни рік тому.

На тлі розширеної операції Армія оборони Ізраїлю також оголосила в неділю, що готується евакуювати цивільне населення з усієї півночі Гази, а також збільшить площу гуманітарної зони в південній частині сектора Гази. Саме в цю зону, де зараз проживає переважна більшість населення Гази, доставляється більша частина гуманітарної допомоги. Там також розташовані польові госпіталі.