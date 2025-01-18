Очікується, що шеститижневе перемир'я призведе до поступового звільнення 33 заручників у Газі. Дія угоди про припинення вогню розпочинається з неділі, 19 січня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кабінет міністрів Ізраїлю в повному складі схвалив угоду про припинення вогню та обмін заручниками та полоненими з ХАМАС. План звільнення заручників набуде чинності в неділю, 19 січня 2025 року. При цьому уточнюється, що Ізраїль не може нікого звільнити до 16:00 за місцевим часом у неділю.

Перемир’я та перший обмін заручниками на палестинських ув’язнених має розпочатися за день до інавгурації Дональда Трампа. Угода також передбачає збільшення гуманітарної допомоги в Сектор Гази. Зокрема Ізраїль планує відправити до Гази 600 вантажівок із продовольством і ліками, десятки бензовозів, мобільні будинки та намети для переміщених осіб.

Засідання ізраїльського уряду почалося ввечері 17 січня та тривала понад шість годин. Угода передбачає звільнення 33 із 98 ізраїльських заручників у відповідь на звільнення понад тисячі палестинських ув’язнених, включаючи тих, хто не причетний до атак.

Гарантами виконання угоди про припинення вогню виступатимуть Катар, Єгипет і США. Через два тижні сторони мають обговорити наступний етап, який стосуватиметься звільнення решти заручників, постійного припинення вогню та виведення ізраїльських військ із Гази.

В Ізраїлі є велика настороженість щодо припинення вогню, і багато політиків кажуть, що війна має тривати, доки ХАМАС не буде повністю знищено.