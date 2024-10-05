Внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут 4 жовтня, ймовірно, загинув новий лідер «Хезболли» Хашим Софі ад-Дін, який очолив рух кілька днів тому після ліквідації Хасана Насралли.

Про це повідомляють Al Arabiya та Reuters.

За їхніми даними, серед загиблих під час удару по південній частині Бейрута є й новий лідер Хезболли. Разом з ним загинули іранські військові та польові командири угруповання.

Бункер у якому на момент загибелі перебував Хашем Сафі ад-Діна розташований на великій глибині під землею.

Джерело в ліванських службах безпеки підтвердило раніше, що контакт з лідером Хезболли Хашемом Сафі ад-Діном втрачено після ізраїльського удару по Бейруту.

За даними Reuters ізраїльські авіаудари по південних передмістях Бейрута з п’ятниці не дозволяють рятувальникам обстежити місце вибухів, які, за підозрами, могли призвести до загибелі імовірного наступного лідера “Хезболли” Хашима Сафі ад-Діна.

Джерела агентства зазначають, що зв’язок із лідером Хезболли відсутній з п’ятниці.

Представник служб безпеки Лівану заявив, що шанси вижити на місці ізраїльського удару дорівнюють нулю.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що “Хезболла” призначила нового лідера після загибелі Хасана Насралли внаслідок авіаудару ЦАХАЛ по Бейруту. Новим керівником угруповання став Хашим Сафі ад-Дін.

Лідер руху Хасан Насралла загинув внаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня.